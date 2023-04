Hollywood-Andenken erzielen bei Auktion Spitzenpreise

Mit Andenken aus Hollywood-Filmen ist viel Geld zu machen: Fast 1.400 Gegenstände kamen am Wochenende bei der Auktion "Hollywood: Classic & Contemporary" im US-Bundesstaat Kalifornien unter den Hammer - viele erzielten weitaus mehr als ihren Schätzpreis.

Das bunt bemalte Hoverboard von Michael J. Fox - in der Rolle als "Marty McFly" - aus dem Film "Zurück in die Zukunft 2" (1989) brachte am Sonntag 91.000 Dollar ein. Genauso viel erzielte der gelbe Trenchcoat (samt Hut), den Warren Beatty in "Dick Tracy" trug. Eine Original-Filmklappe vom ersten Drehtag des Films "Superman" aus dem Jahr 1978 mit Schauspieler Christopher Reeve wurde für über 45.000 Doller versteigert. Ein Filmposter für den Mafia-Klassiker "Der Pate", von Al Pacino und Robert Duvall signiert, fand für gut 32.000 Dollar einen neuen Besitzer.