Hohes Pensionsplus wird fixiert

Die Pensionserhöhung für das kommende Jahr steht demnächst endgültig fest. Das Plus von 9,7 Prozent war zuvor schon klar gewesen, allerdings muss heute im Nationalrat legistisch fixiert werden, dass es oberhalb der Höchstbeitragsgrundlage nur einen Fixbetrag gibt. Zudem wird ein durch die extrem hohe Teuerung drohender Werteverlust der Bezüge von Neu-Pensionisten verhindert. Für die NEOS sind die Vorschläge zu teuer, weshalb sie sie ablehnen.

Weiters wird eine Schutzklausel für jene eingezogen, die kommendes Jahr in Pension gehen. Denn dadurch, dass die hohe Inflation bei der Aufwertung erst verspätet abgebildet wird, hätten diese Neu-Pensionisten empfindliche Verluste über den gesamten Bezug hinnehmen müssen. Nun wird ein dauerhafter Erhöhungsbetrag im Ausmaß von 6,2 Prozent der jährlichen Pensionskonto-Gesamtgutschrift eingezogen. Der gilt für alle außer für Korridorpensionisten. Doch gibt es auch in dieser Gruppe Personen, die profitieren, nämlich die, die aus der Arbeitslosigkeit in den Ruhestand wechseln.