Hohes Niveau bei Landeswettbewerben der Polytechnischen Schulen

94 Schülerinnen und Schüler aus Vorarlbergs Polytechnischen Schulen haben heuer an den Landeswettbewerben dieses Schultyps teilgenommen.

Bei der Siegerehrung am Montag, 13. Mai 2019, im Landhaus in Bregenz gratulierte Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink den Besten in den Fachbereichen Elektro, Holz, Metall, Tourismus, Handel & Büro. “Die gezeigten Leistungen belegen einmal mehr die starke Entwicklung der Polyechnischen Schulen. Diese haben sich mit einem hohen Maß an Qualität einen guten Ruf erarbeitet”, sagte Schöbi-Fink.

25 bis 30 Prozent der Pflichtschulabgängerinnen und -abgänger in Vorarlberg wechseln nach der 8. Schulstufe in eine Polytechnische Schule. Diese Quote ist seit Jahren stabil. In den elf PTS-Standorten in Vorarlberg werden in 62 Klassen 1.036 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. “Aufgrund der wichtigen Orientierungs- und Brückenfunktion zwischen Pflichtschule und Berufseinstieg entscheiden sich auch leistungsstarke Jugendliche für diesen Schultyp. Nicht zu vergessen aber auch die soziale Funktion. Auch Jugendliche, die sonst im Schulsystem nicht bestehen könnten, bekommen hier ihre Chance”, so Landesrätin Schöbi-Fink.