Höhere Förderungen für Heizungstausch

Das Land setzt weiter einen starker Impuls in Richtung Energieautonomie+ Vorarlberg.

Im Rahmen der „Sauber-Heizen“-Offensive des Klimaschutzministeriums stehen jetzt 2021 und 2022 insgesamt fast eine Milliarde Euro für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen zur Verfügung. Der Heizungstausch wird seit dem 8. Oktober 2021 mit bis zu 7.500 Euro vom Klimaschutzministerium gefördert. Für den Austausch fossiler Heizungen in Vorarlberg sind damit ab dem 08. Oktober 2021 bis zu 11.500 Euro Gesamtzuschuss möglich. „Die jüngsten Preissteigerungen beim Gas zeigen uns deutlich, dass ein Ausstieg aus Öl und Gas im Bereich Heizen nicht nur für das Klima ein Gewinn ist, sondern auch für die Heizkostenabrechnung“, sagt Energielandesrat Johannes Rauch.

„Die neuen Förderungen in Höhe von bis zu 11.500 Euro bieten dafür attraktive finanzielle Anreize und sind ein weiterer starker Impuls in Richtung Energieautonomie+ Vorarlberg“, betont der Landesrat.

Ganz im Sinne der Energieautonomie+

Im Rahmen der Steuerreform wurde vom Klimaschutzministerium auch das Thema sauberes Heizen eingebracht. Für den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen und die Sanierungsoffensive stehen für heuer und nächstes Jahr insgesamt fast eine Milliarde Euro zur Verfügung; für den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung gibt es jetzt bis zu 7.500 Euro Bundesförderung. „Dank Klimaschutzministerin Leonore Gewessler machen wir beim Umstieg auf saubere Heizungen jetzt einen riesen Sprung nach vorne. Dies hilft uns beim Erreichen unserer Ziele der Energieautonomie+ Vorarlberg“, so Landesrat Rauch.

Weiters gibt es einen Zuschlag bei Ersatz des fossilen Heizungssystems durch hocheffiziente Nah-/Fernwärme im Ortskern in erdgasversorgten Gebieten von zusätzlich 2.000 Euro. In diesem Fall kann sich die maximale Gesamtförderung bei Fernwärmeanschlüssen im Ortskern in Erdgas-versorgten Gebieten von 11.500 auf 13.500 Euro erhöhen.