Hoher Produktivitätszuwachs dank künstlicher Intelligenz

Generative künstliche Intelligenz (AI) bzw. entsprechende Technologien wie ChatGPT oder DALL-E können zu einem deutlichen Produktivitätszuwachs führen. Dieser könne zwischen 2,6 und 4,4 Billionen Dollar (2,4 bis 4,1 Billionen Euro) jährlich ausmachen. Wobei alleine durch generative künstliche Intelligenz (GenAI) die Arbeitsproduktivität um 0,1 bis 0,6 Prozent pro Jahr gesteigert werden könne, zeigt eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey.

Integriert in Textverarbeitungen und Chatbots könnten laut der Studie die Auswirkungen sogar noch höher sein. "In Verbindung mit anderen Technologien haben die derzeitigen Möglichkeiten von GenAI das Potenzial, jene Arbeitstätigkeiten zu automatisieren, die heute 60 bis 70 Prozent der Arbeitszeit von Arbeitnehmenden in Anspruch nehmen. Dadurch werden andere Tätigkeiten in den Fokus der MitarbeiterInnen rücken und ein neues Bild von Produktivität etablieren", so Martin Wrulich, Senior Partner und Managing Director des Wiener McKinsey-Büros.