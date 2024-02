Hohenemserin spendete gesunde Stammzellen

Die 29-jährige Magdalena aus Hohenems ließ sich bereits 2016 bei einer Aktion des Vereins „Pro Western“ in Höchst typisieren. Nun spendete sie ihre gesunden Stammzellen an eine Frau mittleren Alters in Nordamerika.

„Ich möchte mich in erster Linie beim Verein ‚Geben für Leben‘ und der ‚Aktion Knochenmarkspende Bayern‘ bedanken! Seit dem Anruf im Herbst 2023, als ich als Spenderin in Frage gekommen bin, bis zum Spendetermin im Jänner 2024 haben sie mich regelmäßig über die anstehenden Schritte informiert und begleitet. Ich hatte stets den Eindruck, in besten Händen zu sein. Es war ihnen ein wichtiges Anliegen, dass ich jede Unterstützung in dieser Zeit bekomme, die ich brauchte. Dadurch ist die Stammzellenspende, die Zeit davor und die Zeit danach ganz unkompliziert verlaufen. Danke euch!“, so Magdalena.

Stammzellenspender werden!