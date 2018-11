Eine Nacht, die es so noch nie gegeben hat – mit 1.000 Laternen, die Hohenems zum Funkeln bringen. Am Freitag, dem 7. Dezember 2018, findet die „Hohenemser VorweihNACHT – Losa, singa und gnüssa“ erstmalig statt.

Geschäfte öffnen von 16 bis 21 Uhr exklusiv ihre Türen und gewähren weihnachtliche Einblicke. Chöre bezaubern in den Straßen mit besinnlichem Gesang. 1.000 Laternen stehen für die Besucher kostenlos (als Leihgabe) bereit. Kulinarik wird in und vor den Geschäften angeboten. Und ein einzigartiges Gewinnspiel erwartet Sie ebenfalls.

Holen Sie sich an diesem Abend eine Laterne mit angebrachtem Stempelkärtchen an einem der folgenden Plätze ab: Schlossplatz, Marktstraße, Jüdisches Viertel oder bei der Villa Rosenthal. Besuchen Sie mit Ihrer Laterne die teilnehmenden Geschäfte/Gastronomen und sammeln Sie dadurch fünf Stempel. Anschließend geben Sie die Laterne mit dem gefüllten Stempelkärtchen bei einer Rückgabestelle ab und schon nehmen Sie am großen Gewinnspiel teil. Der Hauptpreis ist ein Gutschein für zwei Personen und zwei Nächte mit Halbpension für das Hotel Hubertushof in Stuben am Arlberg.