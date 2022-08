Hohenemser Theaterspaziergänge

Mittlerweile hatte das Walktanztheater unter der Leitung von Brigitte Walk schon einige Aufführungen der Theaterspaziergänge durch Hohenems.

Die Geschichte wird von den beiden Schauspielern Luka Oberhammer und Suat Ünaldı erzählt. Eingebettet in tatsächliche Begebenheiten und Entwicklungen der Emser Vergangenheit, handelt das Stück von zwei fiktiven Wesen, das eine irdisch und ein Dorforiginal, das andere eine Wassergestalt, die ihren Weg zurück in Fluss, See oder Meer sucht. Der Emsbach wird währenddessen gekonnt in Szene gesetzt.