Hohenemser Theaterspaziergänge – ein sommerliches Erlebnis der besonderen Art

Bereits in den letzten zwei Jahren sorgten die Theaterspaziergänge in Hohenems mit dem Walktanztheater für rege Begeisterung. Auch heuer wird Brigitte Walk mit der Produktion „Undines Hoffnung. Das Wasser erzählt“ an diesen Erfolg anknüpfen.

Wie der Titel schon verrät, dreht sich dieses Jahr alles um das lebensnotwendige Wasser. Die Schauspieler Luka Oberhammer und Suat Ünaldı nehmen die Besucher auf einen Spaziergang entlang des Emsbachs mit und führen ihnen dabei bildlich vor Augen, wo eine Geschichte spielt und verorten gleichzeitig Erzählungen sowie Historie. Eingebettet in tatsächliche Begebenheiten und Entwicklungen der Emser Vergangenheit, stehen im Mittelpunkt der Geschichte zwei fiktive Wesen – das eine irdisch und ein Dorforiginal, das andere eine Wassergestalt, die ihren Weg zurück in Fluss, See, Meer sucht.

Der lebhafte Theaterspaziergang dauert rund 60 Minuten und öffnet dem Publikum ein Fenster zur Vergangenheit, zu Menschen, Entwicklungen und Geschichten entlang des Emsbachs.

Karten ab sofort verfügbar

An einem warmen Sommerabend klingt ein Theaterspiel am und direkt im Wasser besonders verlockend. Interessierte sollten sich ihre Karten daher rasch sichern. Das Stück feiert am Dienstag, dem 9. August 2022, um 18 Uhr Premiere.

Weitere Termine finden am Dienstag, dem 16., 23. und 30. August 2022, ebenfalls jeweils um 18 Uhr, sowie am Freitag, dem 12. und 26. August und am 2. September 2022, jeweils um 17 Uhr statt. Am Mittwoch, dem 17. August 2022, um 18 Uhr gibt es einen Zusatztermin.

Der Start der Theaterspaziergänge und auch der Kartenverkauf erfolgen beim Stadtmarketing Hohenems, Marktstraße 2. Ein frühzeitiger Kartenkauf (19 Euro pro Person) wird dringend empfohlen.