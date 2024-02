Hohenemser Tennis-Nachwuchs stark vertreten

Am ersten Februarwochenende ging der VTV Juniors Davis/FED Cup im Tennis Campus in Dornbirn über die Bühne.

Neun Teams aus verschiedenen Vorarlberger Tennisclubs gingen an den Start. Gleich fünf dieser, repräsentierten den TC Hohenems. Alle Hohenemser Kids trainieren in der Professional Tennisschool MF, die großartige Arbeit leistet und die Kinder immer wieder zur Teilnahme an solchen Events und Turnieren ermutigt und motiviert.