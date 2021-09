Hohenemser Stadtzauber & Nacht des Genusses

Die Künstlerstadt Hohenems lädt zum Staunen ein. Ein Festival für alle Sinne begeistert große und kleine Besucher vom 9. bis 11. September 2021, wenn Hohenems ganz im Zeichen der Magie steht.

Seit Juli ist die Marktstraße mit der Sommerdekoration ein Blickfang. Passend zum Hohenemser Stadtzauber sind die Schaufenster zahlreicher Betriebe in der ganzen Innenstadt magisch dekoriert. In diesen zauberhaften Schaufenstern befinden sich Zylinder, die bei einem Spaziergang oder einem Einkauf in der Hohenemser Innenstadt vom 26. August bis zum 10. September 2021 gezählt werden können. Teilen Sie uns die korrekte Gesamtanzahl der Zylinder mit und gewinnen Sie diese tollen Preise: