Hohenemser „Stadt.ZAUBER 2022“

Mit dem Versprechen „Der Zauber von Hohenems bist DU!“ präsentiert die inspirierendste Stadt Vorarlbergs in der zweiten Ausgabe des „Stadt.ZAUBERS“ Magie und Zauber in vielfältigster Art.

Kulinarik, Musik, Straßenkunst, Jonglage, Zauberei, verrückte Fotomotive – überall versteckt sich ein besonderer Zauber, der in Hohenems zu spüren sein wird.Beim diesjährigen Festivalprogramm wird der „Stadt.ZAUBER“ sehr persönlich und individuell erlebbar, denn Magie ist für jeden ein bisschen anders. Darum heißt es: Eintauchen, sich treiben lassen und verzaubert werden von vielen kleinen handverlesenen Attraktionen in der Hohenemser Innenstadt. Vielfältig und gut verteilt finden alle Besucher sicher mehr als einen magischen Moment.

Probieren, genießen und flanieren – beim kulinarisch-magischen Auftakt zum Hohenemser „Stadt.ZAUBER“. „GENUSS.zauBAR“ heißt es am Donnerstagabend in den Lokalen Landgasthof Hirschen, Palast Gastronomie, Hotel-Café Lorenz sowie Vorkoster – und alle wollen besucht werden! Denn der „Stadt.ZAUBER“ ist auch in der Hohenemser Gastronomie zu finden.Genießen Sie magische Kreationen von vier Küchenzauberern, freuen Sie sich auf besondere „Zaubertränke“ und seien Sie bereit für knifflige Zauberrätsel und zusätzliche Gewinnchancen. Mische(l)n Sie sich von 18 bis 21.30 Uhr durch die teilnehmenden Lokale.Den passenden Genusspass zu dieser Veranstaltung erhalten Sie im Vorverkauf beim Stadtmarketing Hohenems und den teilnehmenden Lokalen zum Preis von 45 Euro.

Freitag, 3. Juni, 14 bis 18 Uhr: Hohenemser „Stadt.ZAUBER“

Hereinspaziert in die zauberhafte Innenstadt von Hohenems. Der „Stadt.ZAUBER“ öffnet Münder, Köpfe und Herzen! Staunen, Lachen, Glücklichsein in der „ARENA DES LÄCHELNS“ und bei vielen weiteren zauberhaften Erlebnissen, die man alle gesehen haben muss!Denn die wertvollsten Menschen sind die, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Kompakt von 14 bis 18 Uhr erwarten die kleinen und großen Besucher in der gesamten Innenstadt an den magischen Orten fantastische Seifenblasenkunst, Artistik, die Jagd nach den sagenhaften Kreaturen, Schattenspiele, Karikaturisten, magische Töne, „Close up“-Magie und die Suche nach dem großen Schatz in Hohenems. Ein besonderes Highlight ist die Ordination der Wunder im jüdischen Viertel im neu renovierten Grabher-Haus.