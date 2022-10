Hohenemser Sonnentage

Wie auch andere e5-Gemeinden beteiligt sich Hohenems intensiv an der landesweiten Kampagne „Die Sonne und du“.

Du interessierst dich dafür, wie so eine PV-Anlage dann in der Praxis aussieht? Dann hast du am kommenden Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 9, 10 und 11 Uhr die Möglichkeit, dies in einem Privathaus in Hohenems genauer unter die Lupe zu nehmen.