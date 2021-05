Hohenemser Literatur: Mehr als nur ein Buch.

Verstaubt, langweilig, antiquiert: So wird Literatur empfunden, wenn man sich durch die Gassen fragt. Grund genug, mit der Hohenemser Literatur 2021 ein vollkommen neues Bild von Literatur zu präsentieren – mit einem Programm, das Staub höchstens aufwirbelt!

Sagen, Märchen, Whiskeykrimis, gallische Menüs: Das ist die neue Hohenemser Literatur! Ausgehend vom Hohenemser Literaturpreis, der heuer zum 7. Mal verliehen wird, möchten wir dem Thema „Literatur“ seine Abstraktheit nehmen. So gibt es eine Woche lang kleine, niederschwellige Formate und Erzählungen in Kooperation mit der örtlichen Buchhandlung Lesezeichen, der Bücherei und über 20 Gewerbetreibenden in der Hohenemser Innenstadt.