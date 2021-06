Last-Minute-Tipp für den morgigen Familienausflug

Liebe Kinder, liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, in Hohenems startet morgen (19.6.) die Hohenemser Literatur – und es wird ein ganz besonderer Tag für Familien werden.

Der Startschuss ist um 14 Uhr beim Nibelungenbrunnen am Schlossplatz und es gibt tolle Programmpunkte zu erleben:14.30 Uhr: „Die kleine Raupe Nimmersatt“ – das beliebte Kinderbuch wird in vielen verschiedenen Sprachen vorgelesen.15 Uhr: „Circus Domani“ – Kommt mit Peter in die verzauberte Welt des Zirkus!16 Uhr: Sagenwanderung zur Ruine Alt-Ems mit Monika Hehle… “wer findet das goldene Kegelspiel?”Ab 16.30 Uhr: Mitmachbühne der OJAH, Poetry & GuestsWir freuen uns über euren Besuch!Alle Informationen findet ihr unter www.hohenems.at/kultur! Ruft uns für weitere Infos gerne an unter Tel. 05576/7101-1251 oder schreibt uns ein E-Mail an kultur@hohenems.at!PS: Natürlich gibt es auch einen Eiswagen bei diesen heißen Temperaturen!Mit der Bitte um Weiterleitung an interessierte Junge und JunggebliebeneEuer Kulturteam der Stadt Hohenems