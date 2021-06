Hohenemser Literatur – das Programm

Die Stadt Hohenems wird vom 19. bis 26. Juni 2021 literarisch bespielt. Dank der neuen Öffnungsschritte sind neben künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum nun auch kleine Veranstaltungen möglich.

Zum Start der Hohenemser Literatur gibt es am Samstag, dem 19. Juni 2021, um 11 Uhr den „BrunchKlub“ am Salomon-Sulzer-Platz: Verschiedene Nationalitäten auf dem Teller und Geschichten von fremden Märchen und Sprachen zum Zuhören. Preis: 12 Euro.

Ab 14 Uhr wird an diesem Tag der Platz rund um den Nibelungenbrunnen zum zentralen Ort des Geschehens und bietet viel Neues zu entdecken. Hier startet um 16 Uhr auch die Sagenwanderung zur Ruine Alt-Ems, um das goldene Kegelspiel am Schlossberg endlich zu finden. Und natürlich darf die Rheingold-Schnitzeljagd in der Marktstraße sowie das Asterix-Menü im Landgasthof Hirschen nicht fehlen, welche man die ganze Woche selbst erleben kann.