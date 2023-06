Hohenemser Literatur 2023: Ein voller Erfolg!

Die zweite Ausgabe des Hohenemser Literaturfestivals stand im Fokus der Mehrsprachigkeit. Zehn Tage lang gab es ein vielfältiges Programm, das am vergangenen Samstag mit dem Abend der Preisverleihungen seinen Höhepunkt fand.

Mit der Lesung der Hohenemser Künstlerin Heilgard Bertel erlebten die Gäste eine sehr persönliche Eröffnung der Hohenemser Literatur. Das mehrsprachige Vorlesen für die Kleinsten beim Lesepicknick fand in zwölf Sprachen statt – und die Leseinseln im Erholungszentrum Rheinauen sowie in den Schulen Herrenried und Schwefel besuchten über 200 Kinder zum Selbst- und Vorlesen.

Die Performance von Carolyn Amann und dem Jazzorchester Vorarlberg, ausgehend von der beinahe schon sinfonischen Komposition von Phil Yaeger, ließ das Publikum am vergangenen Freitagabend bei Jazz & Literatur am Collini-Campus in andere Sphären gelangen.

Der krönende Abschluss war die Verleihung des 8. Hohenemser Literaturpreises an Bülent Kacan und die Verleihung des „aUGUST* – Jugendpreis der Sprache“ an Hannah Bethge und Neela Rensmann. Carolyn Amann fand an diesem Abend in ihrer Moderation die verbindenden Worte für diese beiden Preise.