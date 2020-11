Hohenemser Lieferdienste und „Take Aways“

Die Hohenemser Wirtschaft hat sich bereits auf die neue Situation angesichts der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung eingestellt.

So werden ab sofort wieder „Take Away“-Angebote geschaffen und teilweise auch Lieferdienste für Mittag- und Abendessen angeboten:

Asia Restaurant Lemongrass

Diepoldsauer Straße 39, Tel. 05576/90908

Kein Lieferdienst

Abholzeiten: Mo, Mi-So, 12 – 14 und 17 – 20 Uhr

Berghof – die Genusswerkstatt

Reutestraße 54a, Tel. 05576/98235

Abholzeiten: So, 11.15 – 14 Uhr

Bestellungen können telefonisch oder auch per E-Mail an reservieren@die-genusswerkstatt.at bis zum Vortag um 12 Uhr angenommen werden. Wenn möglich, eigenes Geschirr zum Befüllen mitbringen.

Bioladen-Café Frida

Marktstraße 28, Tel. 0650/2711125

Zustellzeiten: Mo – Fr, 8.30 – 18 Uhr; Sa, 8.30 – 14 Uhr

Abholzeiten: Mo – Fr, 8.30 – 18 Uhr; Sa, 8.30 – 14 Uhr

Lieferbestellungen werden online entgegengenommen: E-Mail info@frida-bio.at oder www.frida-bio.at

Emser Best Kebap

Kaiser-Franz-Josef-Straße 94, Tel. 0664/9509051

Zustellzeiten: Di – So, 16.30 – 22 Uhr

Abholzeiten: Di – So, 16.30 – 20 Uhr

Emser Grillecke

Lustenauer Straße 69, Tel. 0660/1561661

Abholzeiten: Di – Sa, 11 – 20 Uhr; So, 16 – 20 Uhr

Fenkart Schokoladen – Schlosskaffee

Schlossplatz 10, Tel. 05576/72356

Kein Lieferdienst

Abholzeiten: Mo, Mi, Do, Fr, 11.30 – 13 Uhr

Vorbestellungen bitte bis spätestens 9 Uhr des Abholtages, telefonisch oder auch per E-Mail an info@schokoladengenuss.at

Gasthaus Adler

Kaiser-Franz-Josef-Straße 104, Tel. 05576/72292

Kein Lieferdienst

Abholzeiten: Mo, Mi, Do, Fr, So, 11.30 – 13.30 und 17.30 – 19 Uhr

Bestellungen werden nur zwischen 10 und 11 Uhr oder am Vortag entgegengenommen.

Wenn möglich, eigenes Geschirr zum Befüllen mitbringen.

HILL Weinbar & Vinothek

Marktstraße 11, Tel. 0664/1116167

Zustellzeiten: Mo – Sa, 10 – 18 Uhr

Abholzeiten: Mo – Sa, 10 – 18 Uhr

Abzuholen im Lagerverkauf, Mozartstraße 6

Hotel-Café Lorenz

Banhofstraße 17, Tel. 05576/72332

Zustellzeiten: nur auf Anfrage (Mo – Fr, 11 – 13 Uhr)

Abholzeiten: Mo – Fr, 11 – 13 Uhr (gilt für Mittagsmenü)

Alle anderen Bäckerei- und Konditoreiwaren zu den gewohnten Öffnungszeiten erhältlich.

Kebaphaus

Marktstraße 38, Tel. 05576/42388

Zustellzeiten: Mo – So, 11 – 23 Uhr

Abholzeiten: Mo – So, 11 – 20 Uhr

Landgasthof Hirschen

Marktstraße 56, Tel. 05576/72345

Kein Lieferdienst

Bestellzeiten: Mo – So, 10 – 12 Uhr; Mo – Sa, 16.30 – 19 Uhr

Abholzeiten: Mo – So 11.30 – 14.00 Uhr und Mo – Sa 17.30 – 19.45 Uhr

Maldia Grillstation

Angelika-Kauffmann-Straße 24, Tel. 0699/19571644

Zustellzeiten: Mo – So, 11 – 22 Uhr

Abholzeiten: Mo – So, 11 – 19 Uhr

Marios Xi Burger

Radetzkystraße 73a, Tel. 05576/75615

Kein Lieferdienst

Abholzeiten: Mo – Sa, 11.30 – 13.30 und 17 – 19.30 Uhr; So, 11 – 13 und 17 – 19.30 Uhr

McDonald’s

Diepoldsauer Straße 51

Abholzeiten: Mo – So, 7 – 20 Uhr

Metzgerei Schatz

Kaiser-Franz-Josef-Straße 10, Tel. 05576/72246

Abholzeiten: Mo – Fr, 11.30 – 12.15 Uhr

Mittagsmenü solange der Vorrat reicht: www.metzgerei-schatz.at

Michael Häfele Gastronomie

Rheinauen 2, Tel. 0664/3802506

Zustellzeiten: Fr und Sa, 11 – 13 Uhr (Bestellungen ab 10 Uhr) und 17 – 19.30 Uhr (Bestellungen ab 16.30 Uhr); So, 11 – 18 Uhr (Bestellungen ab 10 Uhr)

Abholzeiten: Di – Sa, 11 – 13 und 17 – 19.30 Uhr; So, 11 – 18 Uhr

Bestellungen unter www.mh-gastronomie.at; abzuholen im Radlergarten

MO Catering

Schwefelbadstraße 2, Tel. 0664/88381632

Kein Lieferdienst

Abholzeiten:

MO „homemade“ Weihnachtskekse ab 18.11.2020 – solange der Vorrat reicht.

MO‘s Kulinarik-Taschen (Spezielle Art des Take-Aways: „Do it yourself“ 4-, 5- oder 6-Gang Menü) – verfügbar ab 9.12.2020

Bestellungen auch per E-Mail an homemade@mo-catering.com möglich.

Informationen zu Angeboten & Menüs auf www.mo-catering.com/weihnachten

Molla Kebap

Angelika-Kauffmann-Straße 1, Tel. 0664/8636785

Zustellzeiten: Mo – So, 11.30 – 19.30 Uhr

Abholzeiten: Mo – So, 11.30 – 19.30 Uhr

Online Bestell-Möglichkeit: www.molla-kebap-more-hohenems.at oder www.lieferando.at

Pasta Fresca am Flugplatz

Schollenstraße 20, Tel. 05576/74954 oder per Whatsapp an 0650/2833263

Zustellzeiten: Di – So, 11.30 – 13.30 und 17 – 20.30 Uhr

Abholzeiten: Di – So, 11.30 – 13.30 und 17 – 20 Uhr

Pizzeria Casa Mia

Angelika-Kauffmann-Straße 1, Tel. 05576/20830

Zustellzeiten: Mo – So, 11.30 – 13.30 und 17 – 22 Uhr

Abholzeiten: Mo – So, 11.30 – 14 und 17 – 20 Uhr

Speisekarte auf www.mjam.net

Pizzeria Franco

Kaiser-Franz-Josef-Straße 25, Tel. 05576/42102

Zustellzeiten: Mi – So, 11.30 – 14 und 17.30 – 22 Uhr

Abholzeiten: Mi – So, 11.30 – 14 und 17.30 – 20 Uhr

Pizzeria Piccolino

Kaiser-Franz-Josef-Straße 94, Tel. 05576/72129

Zustellzeiten: Mo – So, 17 – 22 Uhr

Abholzeiten: Mo – So, 17 – 20 Uhr

Online Bestell-Möglichkeit: www.piccolino-pizzeria.at, lieferando.at oder mjam.net

Prantl’s Imbiss beim Hornbach

Lustenauer Straße 116, Tel. 0664/4525185

Kein Lieferdienst

Abholzeiten: Mo – Fr, 9 – 17 Uhr; Sa geschlossen

Restaurant Sultan

Theodor-Körner-Straße 31, Tel. 0676/7623697

Zustellzeiten: Mo – So, 11.30 – 19 Uhr

Abholzeiten: Mo – So, 11.30 – 19 Uhr

Schnitzelbär

Lustenauer Straße 110, Tel. 05576/42235

Kein Lieferdienst

Abholzeiten: Mo – Fr, 11.30 – 13.30 und 17.30 – 19.30 Uhr; Sa & So, 11.30 – 19.30 Uhr

Sie finden Ihr Lokal nicht in der Auflistung?