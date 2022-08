Hohenemser Kunstmobil „Emsi“ on Tour

In der Woche vom 25. bis 29. Juli 2022 tourte das Kunstmobil „Emsi“ gemeinsam mit einer dreiköpfigen Crew durch Hohenems. Es legte Zwischenstopps in der ganzen Stadt ein, wo alle Kinder herzlich willkommen waren, sich künstlerisch auszutoben.

Jeden Morgen startete der „Emsi“ pünktlich um 8.30 Uhr im Werkhof. Anschließend hielt er jeden Tag an unterschiedlichsten Plätzen an: Am Montag beim Spielplatz am Dämmle, am Dienstag beim Pfadiheim, am Mittwoch vor der Volksschule Schwefel, am Donnerstag auf dem Schlossplatz beim Wochenmarkt und am Freitag witterungsbedingt im Kreativraum.