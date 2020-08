Hohenemser Klangwandertag: Musik auf allen Emser Hütten!

Zusammen mit dem ORF Radio Vorarlberg und der Stadt Hohenems die traumhafte Emser Bergwelt genießen und beschwingte und genussvolle Pausen bei den liebevoll geführten Hütten einlegen. Auf jeder Hütte erwartet Sie ein musikalisches Highlight!

Der Start des Wandertags ist am Samstag, dem 29. August 2020, um 9 Uhr. Bis 13 Uhr kann jeder eine Stempelkarte am Schlossplatz abholen.

Die Buslinien in die Schuttannen: Wanderbus (55w) und die Buslinie (55) (im Bus gilt die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht): • Vollpreis – Einzelfahrt: 2,10 € • Vollpreis (Familie) – Einzelfahrt: 2,10 € • Kind – Einzelfahrt: 1,10 € • Vollpreis (Familie) – Tageskarte: 4,00 € • Gruppe (ab 3 Personen) – Tageskarte: 2,80 €

Aufgrund der schlechten Wetterprognose möchten wir Sie dennoch ermuntern, am Klangwandertag teilzunehmen. Denn es gibt zehn gute Gründe, dies auch bei etwaigem Regen zu tun: Mystische Stimmung, Einsamkeit, Abenteuer, die Melodie der Natur, Abhärtung, Meditation, frische Luft, Regenbögen, die heiße Dusche beim Nachhausekommen, sich näher kommen – all das kann auch (oder vielleicht nur) bei schlechtem Wetter besonders genossen werden – also seien Sie mit dabei: beim Hohenemser Klangwandertag 2020.