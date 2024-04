Hohenemser IT-Mitarbeiter schafft wegweisende Verbesserungen für europäische Betriebe und Ämter

Der Beharrlichkeit des städtischen IT-Mitarbeiters Simon Eigeldinger ist zu verdanken, dass in einigen europäischen Betrieben und Ämtern nun noch ein wenig barrierefreier gearbeitet werden kann.

Seit dem Jahr 2022 sind im Rathaus an mehreren Orten neue Multifunktionsgeräte im Einsatz, die zum täglichen Kopieren, Drucken und Scannen dienen. Simon Eigeldinger hatte rasch festgestellt, dass eine im Handbuch genannte Funktion noch nicht vollständig implementiert worden war und ein Schalter so funktionslos blieb: Eine Sprachausgabe, die auch sehbeeinträchtigten Benutzern erlaubt, die Funktionen der Geräte zu nutzen. Simon hatte den Hersteller wiederholt kontaktiert, der Anregungen aufnahm und versprach, offene technische wie lizenzrechtliche Fragen hierfür abzuklären.

Im Frühjahr 2024 konnte schließlich durch Firmentechniker vor Ort in Hohenems die entsprechende Hard- sowie Software implementiert werden, womit ein (englischsprachiger) „Voice Guide“ die Benutzer mit Sprachausgabe durch den Prozess leitet. In Hohenems erfolgte dieses wichtige Update somit auch erstmalig für Europa: Simon, der gut in der Community vernetzt ist, freut sich besonders, dass diese Funktion künftig auch Kollegen in anderen Unternehmen und Einrichtungen zur Verfügung stehen wird – ganz im Sinne des barrierefreien Arbeitens.