Hohenemser Hochzeitstage – „Perfect Day“

Es ist der schönste Tag im Leben: Ihre Hochzeit. Wünschen Sie sich dafür eine atemberaubende Location, ein exklusives Ambiente und eine rundum professionelle Beratung?

Dann besuchen Sie die Hohenemser Hochzeitstage im Palast Hohenems und erleben Sie, wie aus der Vorstellung Ihrer Traumhochzeit plötzlich Wirklichkeit wird. Die Dekoration: perfekt. Die Details: liebevoll. Das Ambiente: edel. Und der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos: am Samstag, dem 7. März 2020, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, dem 8. März 2020, von 10 bis 16 Uhr!