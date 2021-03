Hohenemser Gastronomiebetriebe wieder geöffnet!

Ab Montag, dem 15. März 2021, gelten neue Regelungen auch für die Gastronomie. Hier finden Sie eine Übersicht der Betriebe, die dann wieder für Sie geöffnet sind.

Kaiser-Franz-Josef-Straße 104, Tel. 05576/72292 Öffnungszeiten: Do – Mo, 11.30 – 13 und 17 – 19.55 Uhr Abholzeiten : Do – Mo, 11.30 – 13 und 17 – 19.55 Uhr

Bahnhofstraße 17, Tel. 05576/72332, E-Mail cafe-lorenz@aon.at Öffnungszeiten: Mo – Do, 7 – 20 Uhr; Fr, 7 – 18 Uhr und Sa, 7 – 12 Uhr Abholzeiten : Mo – Fr, 11.15 – 13 Uhr und Mo – Do, 17.30 – 19.30 Uhr * Vorbestellung Mittagsmenü bis 10 Uhr am Abholtag www.hotel-cafe-lorenz.at

Schlossplatz 9, Tel. 05576/73834, E-Mail info@loewenbar.at Öffnungszeiten: Di – So, 10 – 19.55 Uhr Abholzeiten: Di – So, 10 – 19.55 Uhr

Schollenstraße 20, Tel. 0650/2833263, E-Mail pasta.fresca@gmx.at Öffnungszeiten: Di – Do, 10 – 20 Uhr Abholzeiten : Di – Do, 11.30 – 14 und 18 – 19.30 Uhr www.pastafresca.co.at

Schweizer Straße 33, Tel. 05576/73799 Öffnungszeiten: Di – So, 11.45 – 13.45 und 17.15 – 20 Uhr Abholzeiten : Di – So, 11.45 – 13.45 und 17.15 – 20 Uhr

Die Hohenemser Gastronomiebetriebe, die am 15.3.2021 noch nicht öffnen, bieten teilweise weiterhin Lieferdienste und Take Away Angebote an. Eine Übersicht finden Sie auf www.hohenems.at!