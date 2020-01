Hohenemser Eltern-Kind-Treff 2019 noch erfolgreicher!

Der Hohenemser Eltern-Kind-Treff boomt - im Jahr 2019 konnte ein erneuter Teilnehmeranstieg von fast 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Zieht man die Zahlen von 2017 heran, liegt der Teilnehmeranstieg sogar bei rund 75 Prozent – in gerade einmal zwei Jahren.

„Dass unsere vor drei Jahren neu geschaffene Wohlfühloase dermaßen einschlägt, hätten wir uns zu Beginn nicht erwartet. Wir freuen uns natürlich sehr, dass diese vielfältigen Angebote so gut angenommen werden und werden das Programm auch zukünftig ausbauen und weiterentwickeln. An dieser Stelle daher ein großes Dankeschön an die Mitarbeiterinnen für ihren täglichen Einsatz. Ich will Hohenems zur familienfreundlichsten Stadt entwickeln und Initiativen wie diese sind wichtige Bausteine auf diesem Weg“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger erfreut.