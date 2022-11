Der Hohenemser Christkindlemarkt, welcher am Samstag, dem 3. Dezember 2022, stattfindet, vergrößert sich und ist dieses Jahr am Schlossplatz und neu ebenso am Kirchplatz zu finden.

Er wird zum zentralen Treffpunkt für Groß und Klein und öffnet von 13 bis 20 Uhr seine Pforten. Wie jedes Jahr verspricht der Christkindlemarkt eine wunderschöne Einstimmung auf Weihnachten.

Highlights des Tages: Ab 13.30 Uhr kommt der Nikolaus mit der Pferdekutsche vorbei und bringt den Kindern eine kleine Überraschung mit.

Jung und Alt haben an diesem Nachmittag zudem die Möglichkeit, mit der Pferdekutsche eine idyllische Fahrt durch die Hohenemser Innenstadt zu machen.