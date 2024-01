Hohenems übernimmt auch 2024 die Hälfte des „KlimaTicket Ö Jugend“ für Schüler und Studierende

Die Stadt Hohenems setzt 2024 sein klares Zeichen für nachhaltige Mobilität fort und übernimmt wieder 50 Prozent der Kosten für das „KlimaTicket Ö Jugend“ ihrer Schüler und Studierenden, die außerhalb Vorarlbergs eine mehrsemestrige Bildungseinrichtung besuchen.

Bürgermeister Dieter Egger betont die Bedeutung dieses Angebots: „Mit dem ‚KlimaTicket Ö Jugend‘ setzen wir nicht nur auf klimafreundliche Mobilität, sondern fördern auch die regionale Wertschöpfung und sichern Fachkräfte in unserer Region.

Diese Aktion bietet nicht nur Schülern und Studierenden die Möglichkeit, kostengünstig mobil zu sein, sondern stärkt auch das soziale Leben in Hohenems – von Familien bis hin zu Vereinen. Die Auszubildenden sind die Zukunft unserer Stadt und werden Vorarlberg in die nächste Ära führen.“

„Mit der Förderung zum ‚KlimaTicket Ö Jugend‘ haben wir ein Angebot geschaffen, das seit der Einführung 2022 deutlich mehr Zuspruch fand als erwartet. 260 Schüler und Studierende wurden 2022 und 2023 bereits gefördert. Dies zeigt den Bedarf an solchen Angeboten und unterstreicht die Attraktivität des Tickets. Wir investieren trotzdem Wegfall der Bundesförderung heuer weiterhin gerne in die Mobilität und Zukunft unserer Stadt. Neben den bleibenden Hauptwohnsitzen profitieren auch die städtischen Vereine von der gestiegenen Mobilität der Nutzer“, so das Stadtoberhaupt abschließend.