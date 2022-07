Hohenems steht im Zeichen der Musik: Klangwandertag und Konzert von Philipp Lingg und George Nussbaumer

Am Samstag, dem 30. Juli 2022, wird es musikalisch bunt in Hohenems: Wie bereits im Vorjahr findet auch heuer wieder – in Kooperation mit dem ORF Radio Vorarlberg – der beliebte Hohenemser Klangwandertag statt.

Ab 9 Uhr können Wanderbegeisterte die traumhafte Emser Bergwelt genießen und genussvolle Pausen bei den liebevoll geführten Hütten einlegen. Das Besondere: Auf jeder teilnehmenden Hütte gibt es ein musikalisches Highlight sowie einen Stempel für den Stempelpass, der bis 13 Uhr am Schlossplatz abgeholt werden kann.

Teilnehmende Hütten:

· Berggasthof Schuttannen

· Schiheim Schuttannen

· Hinterbergalpe

· Alpe Schöner Mann

· Emser Hütte (Fluhereck)

· Alpe Gsohl

· Schwefelberg

LIVE-Konzert: Philipp Lingg & George Nussbaumer

Auf einen sportlichen und klangvollen Vormittag folgt ein geselliger und musikalischer Abend. Beim zweiten Sommernachtskonzert ist der Bregenzerwald zu Gast am Hohenemser Schlossplatz. Im Vorprogramm stimmt ab 19 Uhr der gebürtige Bregenzerwälder und „ORF-Show Starmania 22“-Finalist Lukas Meusburger die Besucher auf den Abend ein. Für das musikalische Highlight sorgen dann George Nussbaumer und Philipp Lingg – sie werden dem Publikum ordentlich einheizen.

Philipp Lingg machte mit seinem Hit „Vo Mello bis ge Schoppornou“ den Bregenzerwald bis weit über die Grenzen Vorarlbergs bekannt. Mittlerweile tritt er als Solokünstler oder in verschiedenen Kombinationen auf.

George Nussbaumer wird aufgrund seiner unvergleichbaren Stimme als „schwärzeste Stimme Österreichs“ bezeichnet. Die Kombination der beiden Musiker ist wahrlich einzigartig ‒ sie sind eine etwas verrückte Mischung aus guter Musik und Kabarett.

Das Emser Sommerprogramm ist dicht und die nächsten Highlights stehen unmittelbar vor der Tür:

· Diese Woche (Donnerstag, 21. – Samstag, 23. Juli) bringen beim Weinfest am Kirchplatz renommierte Winzer aus der Wachau, der Steiermark und aus Südtirol mit Weinen verschiedener Preisklassen Ihren Gaumen zum Entzücken.

· 27. Juli – 14. August: Theaterfestival Poligonale mit „Frankenstein“ und weiteren Produktionen im Innenhof der Volksschule Markt.

· 29. Juli: Klassikkonzert mit dem Honeck-Quartett (Wiener Symphoniker) im Rittersaal des Palastes.

· 30. Juli: Klangwandertag in der Emser Bergwelt mit Musik auf verschiedenen Hütten.

· 30. Juli: Philipp Lingg & George Nussbaumer (Bregenzerwald zu Gast in Hohenems), Schlossplatz.

· 6. August: Krauthobel (Montafon zu Gast in Hohenems), Schlossplatz.

· 9. August – 2. September: Theaterspaziergang „Undines Hoffnung. Das Wasser erzählt“, durch die Innenstadt.

· 18. – 21. August: New Orleans Festival 2022 am Schlossplatz mit „Soul Night“ in der Gastronomie, „Vorarlberger Blues Night“, „Gary Brown & Feelings“ aus New Orleans sowie der beliebten Gospel-Messe mit der bezaubernden Stimme von Gail Anderson inklusive anschließendem Gospel-Brunch.

· 2. September: Jazzorchester Vorarlberg: Jugend-Jazzorchester und die „Orges & the Ockus-Rockus-Band“ spielen Country-Jazz, Balkan-Beats, Gypsy Swing und Blues am Schlossplatz.

Der Veranstaltungssommer in Hohenems hat gerade erst begonnen und schon lässt das Stimmungsbarometer große Freude erkennen.