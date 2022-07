Hohenems steht im Zeichen der Musik: Klangwandertag und Konzert von Philipp Lingg & George Nussbaumer

Am Samstag, dem 30. Juli 2022, findet auch heuer wieder – in Kooperation mit dem ORF Radio Vorarlberg – der beliebte Hohenemser Klangwandertag statt.

Ab 9 Uhr können Wanderbegeisterte ihren Stempelpass am Schlossplatz abholen und anschließend die traumhafte Emser Bergwelt genießen sowie genussvolle Pausen bei den liebevoll geführten Hütten einlegen.

Bevor die Wanderung losgeht, können am Schlossplatz zudem einige Emser Hütten in Miniaturansicht – kreiert von Otto Sieber – bewundert werden.

Das Besondere: Auf jeder teilnehmenden Hütte gibt es nicht nur eine traumhafte Aussicht, sondern auch ein musikalisches Highlight sowie einen Stempel für den Stempelpass, der bis 13 Uhr am Schlossplatz abgeholt werden kann.

Da zahlreiche Besucher erwartet werden, reisen Sie am besten entspannt mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) an. Ein entsprechender Busverkehr vom Bahnhof nach Schuttannen und zurück (Linie 55: mehrere Busse und Taktverdichtung) wird eingerichtet. Für den privaten PKW-Verkehr wird es Beschränkungen und Wartezeiten geben, die Anzahl an Parkplätzen ist zudem äußerst beschränkt.