Hohenems‘ sonnige Zukunft

Diesen Februar konnte eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwehr Hohenems in Betrieb genommen werden – nicht die erste oder letzte auf städtischen Gebäuden!

„Die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien ist nicht nur ein Schlagwort, sondern auch eine Strategie, langfristig Kosten zu sparen, für die Zukunft vorzusorgen und auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Daher ist es für uns ein Gebot der Stunde, städtische Gebäude ausschließlich nach hohen energetischen Standards konzipieren – das bedeutet insbesondere auch die Nutzung und Gewinnung erneuerbarer Sonnenenergie“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Die neue PV-Anlage generiert eine Leistung von 35 kwp (Watt Peak), was circa 35.000 Kilowattstunden entspricht: Das entspricht im Vergleich bereits dem Stromverbrauch von mehr als zehn Einfamilienhäusern. Die städtischen Photovoltaik-Vorrichtungen als „Überschussanlagen“ erlauben, die gewonnene Solarenergie im Gebäude selbst zu nutzen. Zum anderen aber auch: in ein Netz einzuspeisen, an welchem weitere städtischen Gebäude oder Fahrzeuge hängen. Im Vorjahr wurde eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) gegründet, welche den für Hohenems zukunftsweisenden Prozess begleitet.