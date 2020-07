Hohenems: Nachhaltig regional, entschleunigt und vielfältig!

Mit der neuen Kampagne „Meine Inspirationsquelle!“, starken Bildern aus der runderneuerten Stadt, wunderschönen Naherholungsräumen und ansprechenden Veranstaltungen startet Hohenems ab sofort in den Sommer 2020 und bringt damit die einzigartigen Vorzüge der Stadt auf den Punkt!

„Es war uns wichtig – gerade in der Krisenzeit – mit einer starken Werbekampagne die Aufmerksamkeit auf Hohenems und die Stärken der Stadt zu lenken: Keine andere Stadt ist so authentisch, inspirierend und echt im Auftritt wie Hohenems, und es ist uns buchstäblich gelungen, das schöne Spiegelbild der Stadt einzufangen! Hohenems und die zahlreichen inhabergeführten Geschäfte, die größte Begegnungszone Vorarlbergs mit kostenlosen Parkplätzen, die nahen und wunderschönen Naturräume und die vielen Museen und Lokale sind immer einen Besuch wert – und genau das zeigen wir mit dieser gelungenen Kampagne. Eine unbestrittene Qualität von Hohenems ist der hohe Stellenwert der Regionalität, Nachhaltigkeit und der Handwerkskunst, die in den Innenstadtgeschäften wirklich gelebt wird. In Hohenems gab und gibt es nämlich schon, was andere Städte und Kommunen gerne hätten. Die Plätze und Gassen sind mittlerweile lebendige Treffpunkte, die gleichzeitig eine unglaubliche Entschleunigungs- und Erholungsqualität bieten, und wir hören daher immer öfter: ein Besuch in Hohenems ist fast wie Urlaub mit italienischem Flair. Und das direkt vor der eigenen Haustür!“, erklären Bürgermeister Dieter Egger und Wirtschaftsstadtrat Arno Gächter den Hintergrund der neuen Werbeaktion.