Hohenems jazzt wieder

Zuletzt im Juni im Rahmen von „Jazz und Literatur“ zu hören, finden sich die grandiosen Profimusiker des Jazzorchesters Vorarlbergs (JOV) Anfang September wieder in Hohenems ein und verwandeln den Löwensaal am Samstag, dem 9. September 2023, in einen Jazz-Club!

Die zeitgenössische Formation in klassischer Big-Band-Tradition steht in diesem Jahr gemeinsam mit AJA – der Jazz-, Soulstimme Vorarlbergs – auf der Bühne. Die gebürtige Lustenauerin Alexandra Zischg studierte Jazz an der Kunstuniversität in Graz, bevor sie ihre Erfahrungen mit internationalen Gospelchören sammelte. Sie arbeitete bereits mit Hubert von Goisern, Sheila Jordan und natürlich in bewährter Weise mit dem Jazzorchester Vorarlberg zusammen und hat zahlreiche Lehrtätigkeiten im Bereich Jazz und Improvisation inne. Phil Yaeger arrangiert in Zusammenarbeit mit dem JOV die Songs der Sängerin zu einem orchestralen Sound.

Jugendjazzorchester Vorarlberg

Das Musikschulwerk Vorarlberg präsentiert in Zusammenarbeit mit dem JOV zum zweiten Mal junge Talente zwischen 16 und 26 Jahren, die im Jugendjazzorchester Vorarlberg in die Welt der Popularmusik eintauchen. Inspiriert und angeleitet von internationalen Coaches spüren sie ihrer Spielfreude im Jazz und seinen verwandten Genres nach. Die Masterclass findet von 6. bis 9. September 2023 im Pfarrhof St. Karl statt. Gemeinsam mit dem Jazzorchester werden sie am 9. September 2023 ihr Abschlusskonzert gestalten.

Hohenems jazzt

• Wann: Samstag, 9. September, 19 Uhr

• Wo: Löwensaal, Schlossplatz 9