Hohenems jazzt – das Line Up

Am kommenden Freitag, dem 2. September 2022, ist es soweit: Der Jazz kommt nach Hohenems! Das Jugendjazzorchester Vorarlberg, das Jazzorchester Vorarlberg feat. Orges & the Ockus-Rockus-Band performen ab 19 Uhr im Löwensaal.

Die Sommerkonzerte in Hohenems wurden im Juli vom Jugendsinfonieorchester der tonart Musikschule eröffnet. Mit „Hohenems jazzt“ und dem neu gegründeten Jugendjazzorchester Vorarlberg werden die Sommerkonzerte nun beschlossen: Rund 15 Jugendliche haben in einer viertägigen Masterclass ein unverwechselbares Programm erarbeitet, das sie am Freitag im Löwensaal präsentieren.