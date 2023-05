Hohenems ist Schauplatz einer einzigartigen Waldprojektwoche für Jugendliche

Die Stadt Hohenems wurde diese Woche zum Zentrum eines spannenden und lehrreichen Abenteuers für Jugendliche.

Die Bildungswerkstatt „Wald“ aus dem Burgenland hat sich mit ihrem faszinierenden Konzept an die Stadt gewandt, um in den Schuttannen eine unvergessliche Projektwoche für Schüler und geflüchtete ukrainische Jugendliche im Wald zu veranstalten.

Jugendliche des Wilhelmsgymnasiums Stuttgart und ukrainische Jugendliche, die aufgrund des Krieges vertrieben wurden und nun in Hohenems und Vorarlberg leben, nahmen gemeinsam daran teil.

In Kleingruppen haben sie unter Anleitung von erfahrenen Forstfachleuten eine Vielzahl von Aktivitäten im Bergwald durchgeführt:

Ein besonderer Nachmittag war außerdem dem Besuch des Forstmuseums von „Kreier’s Willi“ in Emsreute gewidmet. Parallel dazu hat der Förster, Waldpädagoge und Schriftsteller Jürgen Thomas Ernst, ein gebürtiger Hohenemser, diesen Nachmittag mit den Jugendlichen gestaltet und ihnen seine Leidenschaft für den Wald nähergebracht.

Für die Unterkunft der Jugendlichen stellten der Alpenverein und die Bergrettung großzügig ihre Räumlichkeiten in der Wendelinshütte zur Verfügung.

Fachkundiges Küchenpersonal hat mit köstlichen Mahlzeiten verwöhnt und die Jugendlichen wurden dabei auch aktiv in die Zubereitung einbezogen.

Stimmen zur Waldprojektwoche in Hohenems:

„Eine der Hauptaufgaben des Vorarlberger Waldvereins ist, dem Wald eine Stimme zu geben und die große Bedeutung des Waldes für uns Menschen mitzuteilen. Die beste Möglichkeit dazu erfährt man durch aktives Tun. Deshalb ist es äußerst erfreulich, dass junge Menschen in dieser Projektwoche durch ihren Einsatz den Wald mitgestalten und erleben durften“, erklärt Walter Amann, der Obmann des Waldvereins.

„Nach jeder Waldprojektwoche komme ich gestärkt, motiviert, glücklich und voller Tatendrang in meinen Alltag zurück. Die Arbeit mit den Jugendlichen gibt uns Kraft und lässt uns positiv in die Zukunft blicken“ so Kerstin Hruza, Gruppenleiterin der Bildungswerkstatt „WALDKulturLandschaft“.