Hohenems ist gerüstet – „Blackout“-Vorsorge läuft auf Hochtouren!

„Ohne Panik zu verbreiten, nehmen wir die Vorsorge für einen möglichen ‚Blackout‘ sehr ernst und haben uns in den letzten Monaten akribisch vorbereitet“, informiert Bürgermeister Dieter Egger.

„Die wesentliche Infrastruktur wie Wasser, Abwasser, Feuerwehr, Werkhof etc. wurde mit Notstromaggregaten ausgestattet. Zudem haben wir Meldestellen in den Stadtteilen eingerichtet. Und jetzt sind auch die ‚Stromerzeuger‘ eingetroffen“!

„Natürlich können diese Generatoren von der Feuerwehr auch bei anderen Einsätzen und Übungen in Hohenems, im Katastrophenfall aber auch ortsübergreifend, überall dort, wo mehr Elektrizität als üblich benötigt wird, genutzt und eingesetzt werden“, informiert das Stadtoberhaupt. „Das ist sicher ein weiterer, sehr wesentlicher Teil in der Blackoutvorsorge für die Hohenemser Bevölkerung und auch über die Stadtgrenzen hinaus.“

Die Selbsthilfe-Stützpunkte dienen der Entlastung der Einsatzorganisationen und sind für einen 24-Stunden Betrieb ausgestattet. Sie stehen in Verbindung zu den anderen Stützpunkten sowie Einsatzorganisationen und bilden damit auch die dezentralen Augen und Ohren sowie das Sprachrohr für den Krisenstab der Stadt Hohenems. Die Standorte der Selbsthilfe-Stützpunkte sind verteilt im ganzen Stadtgebiet von Hohenems, sodass sie fußläufig in rund zwei bis drei Kilometern erreichbar sind. Der Betrieb wird so lange aufrechterhalten, bis Handy, Festnetz und Internet sowie die Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern wieder funktioniert. · Standorte : KIGA Hellbrunnenstraße und Reute sowie VS Markt, Herrenried und Schwefel. · Grundausstattung der Selbsthilfe-Stützpunkte : Notstromversorgung, Notbeleuchtung, Kat-Funk, Erste-Hilfe, Notversorgung usw.

Weitere Projekte in Planung

· In den kommenden zwei Wochen (je nach Materialverfügbarkeit) werden auch die beiden letzten Trinkwasserstationen und eine Abwasserstation noch mit einer Notstromeinspeisung ausgestattet.

· Zudem ist ein Notstromanschluss bei den beiden Gemeindeärzten Dr. Guntram Summer und Dr. Joachim Hechenberger angedacht.

· In weiterer Folge werden die landwirtschaftlichen Betriebe in Hohenems mit Milchkuhhaltung mit einem Notstromanschluss ausgerüstet.

· Darüber hinaus ist eine Notunterkunft mit Feldbetten inklusive Zubehör in Planung.