Hohenems in Narrenhand!

Mit der Machtübernahme und dem großen Faschingsumzug wird in der Nibelungenstadt das Faschingsfinale eingeläutet.

Endlich ist es wieder soweit und die Narren übernehmen nach mehrjähriger Pause die Macht in Hohenems. Traditionell wird am Samstag, dem 3. Februar 2024, das Stadtoberhaupt Dieter Egger samt seiner Stadtregierung ihrer Ämter enthoben.

Ebenfalls pünktlich um 14 Uhr fällt am Sonntag, dem 4. Februar 2024, der Startschuss für den großen Embser Fasnatumzug. Musikzüge, Garden, Guggamusiken, Wagen- und Fußgruppen nehmen Aufstellung. Ein buntes Bild bietet sich in den Straßen von Ems, wenn die Faschingszünfte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz lachend und musizierend an den Besuchern vorbeiziehen.