Hohenems geht neue Wege in der Bildung

Um den Bildungsstandort Hohenems zu stärken, wurde nun ein Bildungskonzept – das den strategischen Rahmen für zukünftige bildungsplanerische Aktivitäten bildet – entwickelt.

„Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Bildung befähigt uns, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und darum kann man den Wert eines zielgerichteten Bildungskonzepts kaum überbewerten. Nun geht es an die Ausarbeitung von entsprechenden Maßnahmen zur Umsetzung der im Bildungsworkshop erarbeiteten Ziele. Dabei soll das Thema Bildung für die Menschen auch entsprechend sichtbar gemacht werden, denn es gibt eine solche Vielzahl an bereits bestehenden Dingen, die Vielen in dieser Form gar nicht bewusst sind“, so Bürgermeister Dieter Egger.