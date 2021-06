Hohenems geht farbenfroh in den Veranstaltungssommer

Qietschbunte Schirme, Schmetterlinge und Blumen:

Seit vergangenem Montag hängen in der Hohenemser Marktstraße zahlreiche sonnige Dekorationselemente, die nicht nur für sommerliche Stimmung und fröhliche Atmosphäre sorgen, sondern gleichzeitig den Startschuss für den heurigen Veranstaltungssommer in Hohenems geben: Die Stadt setzt nämlich mit vielen schönen Aktionen qualitätsvolle Akzente und bietet ein breites Programm für die Besucher!

„Mit der bunt behangenen Marktstraße möchten wir ein klares Zeichen nach dieser schwierigen Zeit setzen und über den ganzen Sommer gute Laune in die Stadt zaubern! Gleichzeitig möchten wir so auch die Besucher der Innenstadt auf einen bunten Veranstaltungssommer einstimmen, der für jeden etwas bietet: Von spannenden Sportveranstaltungen wie dem Highlander Radmarathon über den gemütlichen Klangwandertag oder Kulinarik und Trachtenschau beim steirischen Weinfest bis hin zu hochkarätigen Kulturveranstaltungen wie Arpeggione, dem Honeck Quartett, Reinhold Bilgeri und dem New-Orleans Festival ist auch heuer für jeden Geschmack etwas Schönes dabei! Wir freuen uns daher auf viele Besucher und unvergessliche Abende! Ein Highlight im heurigen Kultursommer sind auch die Theaterspaziergänge des Walktanztheaters und das Programm des Theaterensembles X – beides längst keine Geheimtipps mehr! Die Donnerstagabende stehen zusätzlich ab Mitte Juli im Zeichen der ‚FarbTöne‘ – Livemusik in den teilnehmenden Gastgärten (nur bei Schönwetter) und längere Ladenöffnungszeiten in vielen Innenstadtgeschäften – ein tolles Bummelerlebnis für die Innenstadtbesucher!“, erklärt Bürgermeister Dieter Egger das Programm und die Idee hinter der bunt behangenen Marktstraße und den kommenden Events.