Hohenems erreicht hervorragenden dritten Platz

Vergangene Woche wurde die goldene Fahrradklingel für die besten Gemeinden, Arbeitgeber und Vereine des Fahrradwettbewerbs 2018 verliehen.

In der Kategorie Gemeinden mit über 15.000 Einwohnern erreichte Hohenems den stolzen dritten Platz knapp hinter Lustenau und Dornbirn. Es haben in Hohenems 473 Personen am Wettbewerb teilgenommen und sind zusammen 410.406 Kilometer geradelt, haben 43.150 kg CO2 eingespart und dabei 98.800 Euro nicht für Treibstoff ausgegeben. Die älteste Teilnehmerin ist Jahrgang 1928, der älteste Teilnehmer Jahrgang 1932 und die meisten gefahrenen Kilometer einer Person waren 17.946.