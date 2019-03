Hohenems eröffnet die erneuerte und modernisierte Kunsteisbahn

Tausende Hohenemser haben hier ihre ersten Spuren in die Eisfläche gezogen – und auch Besucher aus der Umgebung haben ihre ersten Schritte auf dem Eis im Herrenried gewagt.

Die Stadt Hohenems lädt daher am Samstag, dem 16. März 2019, herzlich zur offiziellen Eröffnung auf die erneuerte und modernisierte Kunsteisbahn ein.

Die Kunsteisbahn wartet bereits mit einem nagelneuen Umkleidegebäude auf. Zudem wurden eine top-moderne Beleuchtungsanlage und eine zeitgemäße Beschallungsanlage errichtet. Das neue Umkleidegebäude mit rund 330 m2 Nutzfläche konnte in massiver Bauweise umgesetzt werden. Vier nagelneue und komfortable Umkleidekabinen inklusive entsprechender Nasszellen und Nebenräume bieten den Kampfmannschaften und dem Nachwuchs des Hohenemser Schlittschuhclubs (HSC) nun ausreichend Platz. Darüber hinaus wurde eine neue Bande inklusive Straf- und Juryboxen angebracht und eine zeitgemäße Flutlichtanlage mit vier Masten an den Eckradien installiert. Die Investition in eine neue, modernere und hochwertigere Beschallungsanlage bietet den Besuchern außerdem ein deutlich besseres Hörerlebnis.