Hohenems entwickelt sich zur Wohlfühlstadt – nun kommt Tempo 30 in den Wohngebieten!

Die Lebensqualität und Sicherheit für die Bürger stehen in Hohenems stets im Mittelpunkt. Die Stadt hat beschlossen, ein Tempolimit von 30 km/h auf allen Wohn- und Nebenstraßen einzuführen, um die Lebensqualität, die Verkehrssicherheit und den Umweltschutz zu verbessern.

Diese Maßnahme gilt ab sofort und ist auch bereits entsprechend ausgeschildert. Ein sonniger Samstagmorgen, die ersten Sonnenstrahlen fallen Ihnen ins Gesicht und Sie lauschen im Halbschlaf dem Vogelzwitschern vor Ihrem Schlafzimmerfenster. Verstohlen blicken Sie auf die Uhr und wundern sich: Es ist deutlich später als gewohnt. Doch warum ist es so ruhig? Ja, das ist der Effekt des neuen Geschwindigkeitsregimes der Stadt Hohenems – mit einheitlich Tempo 30 auf allen Wohn- und Seitenstraßen.

Ziel des neuen Hohenemser Wegs ist es, eine möglichst einheitliche Regelung für all die verschiedenen, gemeindeeigenen Straßentypen zu definieren. Das neue Geschwindigkeitsregime ermöglicht genau das: Erhöhte Verkehrssicherheit durch reduziertes Tempo, eine Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität und damit einhergehend natürlich auch eine Entlastung der Umwelt und des Klimas.

Bürgermeister Dieter Egger erklärt: „In den vergangenen Jahren kamen viele Hohenemserinnen und Hohenemser immer wieder mit dem Wunsch nach Geschwindigkeitsreduktionen in Wohngebieten auf uns zu, was wir auch gerne aufgenommen haben. Die Folge war ein ‚Fleckerlteppich‘ mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen in Wohngebieten. Wir haben uns nun dazu entschieden, diesen ‚Fleckerlteppich‘ aufzulösen. Basis dafür war eine Bewertung aller gemeindeeigenen Straßenzüge anhand verkehrsrelevanter Attribute wie Straßentypen, Verkehrszahlen, Unfallzahlen, Verkehrsorganisation oder Straßenquerschnitte – mit großem Erfolg, wie sich nun herausstellt.“