Hohenems #emspiriert

Das neue Hohenemser Sommerprogramm gibt dieses Jahr wieder viele Möglichkeiten für einzigartige Momente und Begegnungen.

Der Sommer in Hohenems hat wieder viel zu bieten. Vor allem der musikalische Aspekt wird in der Stadt gelebt und so gibt es wieder fünf Sommernachtskonzerte, die das Potential für ebenso gesellige wie verträumte Abende vor historischer Kulisse bieten. Draußen auf dem Kirchplatz trifft man sich und genießt gemeinsam die Klänge des New Orleans Festivals oder des Jugendsinfonieorchesters der tonart Musikschule. Alle Freunde der Rockmusik jeglicher Stilrichtung (von Classic Rock über Alternative Rock bis Indie Rock u.v.m.) sollten sich die Konzerttage der „Rock Covers in Concert – by MIKE LIVE & Friends“ und der Kultband „Schrott Rock“ rot im Kalender anstreichen. Bei „Hohenems jazzt“ wird der Löwensaal bereits zum zweiten Mal zum anziehenden Jazzclub.