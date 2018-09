Hohenems blüht auf – großes Eröffnungsfest der neu gestalteten Marktstraße!

Die Bauzäune sind Vergangenheit und die historische Hohenemser Marktstraße erhebt sich nun aus ihrem Dornröschenschlaf.

„Tradition trifft Moderne“. In Hohenems wird gehandelt und umgesetzt – konsequent und behutsam zugleich, mit viel Gefühl für die Geschichte der Stadt, jedoch nicht kitschig, sondern durchaus modern interpretiert. Der öffentliche Raum bildet dafür den passenden Gestaltungsrahmen, setzt Impulse und lädt ein. Darin siedeln sich nach und nach kleine, inhabergeführte Geschäfte an, die mit Handwerk und persönlichem Einsatz wie auch Hingabe zu Werke gehen. Gemeinsam mit dem Jüdischen Viertel ist ein Ensemble entstanden, das zugleich die größte Begegnungszone Vorarlbergs entstehen ließ. Überzeugen Sie sich selbst und feiern Sie mit!

Die gesamte Hohenemser Bevölkerung wie auch interessierte Gäste aus der Umgebung sind am Samstag, dem 15. September 2018, ab 10 Uhr zur großen und feierlichen Eröffnung in die Marktstraße eingeladen.

Das Bedeutendste in der Marktstraße sind natürlich die vorhandenen Betriebe, die von den Eigentümern mit sehr viel Leidenschaft geführt werden. Über den gesamten Tag präsentieren sich die Geschäftsinhaber vor oder in ihren Lokalitäten und bieten allerlei Interessantes und Schönes zum Entdecken. Mit dabei und für Sie geöffnet haben: Anna Waibel Schmuck, GreberHörenSehen, Wunder Kebab und Pizzahaus Hohenems, Mario’s Bike, Frida Bioladen & Café, Weirather – Uhren, Schmuck & Optik, Hill Weinbar & Vinothek, Boutique Lion, Kleidheit, Weltladen, Fräulein Amann, freistiel – Ecke 33, Kleidermacherin, Edi’s Shisha Shop, Crehaartiv, Ulrika’s Manufaktur, Pimpinella Naturwaren und Trafik Ollmann.

Genuss, der wird an diesem Tag natürlich ebenfalls groß geschrieben, denn eine schön dekorierte weiße Tafel entlang der gesamten Marktstraße lädt Sie zum Verweilen ein. Kulinarisch gibt es eine bunte Vielfalt an Köstlichkeiten und Drinks von Mr. Fish, Cini’s Crêpe-Mobil, Frida Bioladen & Café, Vorkoster, Dolce Vita Eis-Manufaktur, Landgasthof Hirschen, Mohren Bar und der Hill Weinbar. Die Stadt Hohenems hat zu diesem bedeutenden Eröffnungsfest auch ein kleines Überraschungsgeschenk vorbereitet.

„Die Geschäfte und Anrainer der Marktstraße erhalten durch die Umgestaltung ganz neue Möglichkeiten des Zusammenlebens. Das Tempolimit von 20 km/h schafft eine Wohlfühlatmosphäre in der Gass‘, die die Aufenthaltsqualität massiv erhöhen wird. Wunderschöne, historische Gebäude gehen Hand in Hand mit moderner und stilvoller Architektur und wir schaffen mit dem neuen, hochwertigen Straßenbelag eine der schönsten, wenn nicht die schönste Innenstadt Vorarlbergs. Das führte und führt dazu, dass sich immer mehr einzigartige, innovative und liebevolle Geschäfte, Lokale und Unternehmen in der Innenstadt ansiedeln, die es in dieser Form sonst nirgendwo in Vorarlberg gibt und die auch spürbar Publikum aus dem ganzen Land anziehen“, erklärt Bürgermeister Dieter Egger die Vorzüge der Neugestaltung.