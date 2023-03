Hohenems beschließt Konzept und Einrichtung einer Kinder- und Jugendvertretung

Kinder und Jugendliche haben einen anderen Blick auf ihre Umgebung. Oft ist es so, dass die Erwachsenen denken und meinen, sie wissen, was die Kids brauchen.

„Und das ist gut so“, ist die Stadt überzeugt. Auch die Stadtvertreter stimmten in der Sitzung am 28. Februar 2023 einstimmig zu. Die Vielfalt, die in Hohenems grundsätzlich gelebt wird, soll auch in der Stadt bei Aktivitäten, Stadtgestaltung etc. sichtbar werden. Hohenems soll ein Lebensraum für alle sein, für alle Geschlechter, alle Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten und eben auch für alle Altersgruppen. Es gibt für Erwachsene in jedem Alter Gestaltungsmöglichkeiten durch Mitarbeit in Vereinen, diversen Gruppen wie Seniorenvereinigungen, kulturellen Vereinigungen etc. Die Erwachsenen haben also überall Möglichkeiten – schlussendlich maßgeblich durch die Politik – sich einzubringen. Doch bei Kindern und Jugendlichen fehlt das oft.