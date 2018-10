Hohenems als Vorzeigestadt beim Europäischen Radgipfel

Der Europäische Radgipfel in Salzburg vom 24. bis 26. September 2018 bot eine passende Bühne für hervorragende Radverkehrsprojekte aus ganz Österreich und Europa.

Unter dem Motto „Radkultur bewegt“ wurden im Rahmen der dreitägigen Veranstaltung die Radfahrer in den Mittelpunkt gerückt und das Fortbewegungsmittel Fahrrad in all seinen Facetten beleuchtet. Mit dem Europäischen Radgipfel soll damit ein neuer Impuls für die Etablierung einer umfassenden Radkultur in Städten und Gemeinden gesetzt werden. Dabei war die Stadt Hohenems eingeladen, das Projekt „StadtRad“ als Musterbeispiel im Bereich Fahrradmobilität vorzustellen, welches Umweltreferentin Saskia Amann präsentierte. Auch die Salzburger Nachrichten haben von der Emser Radaktion berichtet.