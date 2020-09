Hohe Strafen nach Abbruch im kleinen Dornbirner Derby

Hart durchgegriffen hat der Straf- und Meldeausschuss vom Vorarlberger Fußballverband nach dem Spielabbruch im Meisterschaftsspiel zwischen SC Hatlerdorf 1b und FC Bremenmahd.

Der Liveticker vom Spielabbruch Hatlerdorf 1b vs Bremenmahd

Das kleine Dornbirner Derby in der 4. Landesklasse war am letzten Spieltag wegen Tumulte, Handgreiflichkeiten und drei Ausschlüssen von Spielern vorzeitig vom Schiri beendet worden. Ein Spieler von Bremenmahd wurde bis 30. Juni 2021 unbedingt gesperrt. Für das Verschulden des Spielabbruch muss der Klub Bremenmahd 750 Euro Strafe bezahlen. Wegen einem mangelhaften Ordnerdienst muss der SC Hatlerdorf 150 Euro berappen. Das Spiel, das beim Stand von 3:0 für Hatlerdorf 1b vom Schiri in der 82. Minute abgebrochen wurde, wurde mit 3:0 und drei Punkten für Hatlerdorf 1b strafbeglaubigt.