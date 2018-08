Hohe Strafen in Rom für Bad in Brunnen

Rom füllt seine Gemeindekassen mit den Strafen, die Touristen zahlen müssen, wenn sie beim Baden in den Brunnen der Stadt von der Polizei erwischt werden. 900 Euro Strafe zahlte ein US-Ehepaar, das am Sonntag in den Trevi-Brunnen gestiegen war, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Montag.

Wenige Stunden davor war auch über einen russischen Touristen eine Strafe von 450 Euro verhängt worden, weil er im Trevi-Brunnen badete. Bestraft wurde zudem ein Rumäne, der die Anfangsbuchstaben seines Namens auf dem Marmor des Beckens eingraviert hatte.

Nicht nur der Trevi-Brunnen bekommt die Folgen des Massentourismus zu spüren. Vergangene Woche hatten zwei Männer in einem Brunnen auf der Piazza Venezia im Zentrum Roms ein Bad genommen. Ein Video tauchte auf dem stadtbekannten Blog “Roma fa schifo” auf, der Missstände in Rom anprangert. Darauf sieht man die Männer, wie sie im Brunnen planschen und für Kameras posieren. Einer der beiden zieht dabei seine Unterhose herunter.