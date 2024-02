Hohe Strafe bei illegaler Arbeit von Migranten in UK

Mit einer drastischen Verschärfung der Geldstrafen für illegale Beschäftigung und Beherbergung will die britische Regierung gegen unerlaubt eingereiste Menschen vorgehen. Wer einen irregulären Migranten zu Hause aufnimmt, muss seit Dienstag pro Person 5.000 Pfund (5.866 Euro) zahlen - bisher waren es 80 Pfund. Bei Vermietungen werden nun 10.000 Pfund fällig statt 1.000 Pfund. Bei wiederholten Verstößen verdoppelt sich die Strafe.

Die zuletzt stark gestiegene Migration ist für die Konservative Partei von Premierminister Rishi Sunak eines der wichtigsten Themen vor der Parlamentswahl, die in diesem Jahr stattfinden soll. Vor allem die Ankunft Zehntausender Menschen in kleinen Booten über den Ärmelkanal ist den Tories, die in Umfragen abgeschlagen hinter der sozialdemokratischen Labour-Party liegen, ein Dorn im Auge.