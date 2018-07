Hohe Nitrosaminbelastung bei Valsartan aus China möglich

Die Affäre um chemisch verunreinigte Valsartan-Wirkstoffe in Blutdruckmitteln aus chinesischer Produktion, die in Europa auf dem Markt waren, birgt offenbar erheblichen weiteren Sprengstoff. Mit einer Tablette pro Tag könnten die Patienten wahrscheinlich krebsauslösendes Nitrosamin entsprechend dem Konsum von zwei bis zehn Kilogramm Pökelfleisch aufgenommen haben.

Der Rückruf der verunreinigten Arzneimittelchargen war Anfang Juli europaweit gestartet worden. In Österreich sind acht Hersteller betroffen. Es geht um etwa die Hälfte der auf dem Markt befindlichen Valsartan-Arzneimittel. Der Wirkstoff Valsartan als Angiotensin-II-Rezeptorblocker ist einer der wichtigsten Wirkstoffe in der Therapie der Hypertonie und in zahlreichen Arzneimitteln als Monosubstanz oder in Kombinationspräparaten enthalten. Bei den Verunreinigungen in dem in dem Wirkstoff des chinesischen Herstellers Zhejiang Huahai Pharmaceutical handelt es sich um N-Nitrosodiemethylamin, welches von der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO und der EU als “wahrscheinlich krebserregend” eingestuft worden ist. Laut den bisherigen Erkenntnissen dürfte eine Umstellung in der Synthese – frühestens ab 2012 – zu der Kontamination geführt haben. Es ist allerdings noch unklar, ob davon wirklich die seither ausgelieferten Produkte betroffen waren. Schlimmstenfalls könnten die Patienten bei Einnahme der Mittel täglich hoher Nitrosaminaufnahme ausgesetzt gewesen sein.