Hohe Metallwerte in Blut von Bunga Bunga-Model festgestellt

Die Staatsanwälte, die um den rätselhaften Tod eines marokkanischen Models und Zeugin in einem Prozess gegen Italien Ex-Premier Silvio Berlusconi ermitteln, haben hohe Werte einiger Metalle - vor allem Cadmium und Antimon - im Blut der Frau festgestellt. Die Cadmium-Werte seien sieben Mal höher als normal gewesen.

Am Montag wurde über zwei Stunden lang der Direktor der Mailänder Klinik “Humanitas” befragt, in der das Model am 1. März nach einer langen Agonie gestorben sei. Der Direktor verließ den Mailänder Justizpalast, ohne mit den Journalisten zu sprechen.