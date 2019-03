Hohe Metallwerte im Blut von gestorbenem "Bunga-Bunga"-Model

Im Fall des Todes eines marokkanischen Models und Zeugin in einem Prozess gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi, haben die Ermittler hohe Metallwerte im Blut der am 1. März gestorbenen Frau festgestellt. Nicht ausgeschlossen wird, dass die 33-jährige Iman Fadil mit radioaktiven Substanzen vergiftet worden sei. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Die Leiche des am 1. März verstorbenen Models soll am Mittwoch oder Donnerstag obduziert werden, berichtete die Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” am Sonntag. Die Frau hatte einen Monat lang in einer Mailänder Klinik gegen den Tod gekämpft. Im Gespräch mit Angehörigen und ihrem Rechtsanwalt hatte Fadil den Verdacht geäußert, sie sei vergiftet worden. Das Model war dabei, ein Buch über die Hintergründe des sogenannten Bunga-Bunga-Skandals zu schreiben, in den Berlusconi verwickelt war.